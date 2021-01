Dal 7 gennaio | in Alto Adige | gli studenti delle scuole superiori torneranno stabilmente a scuola in presenza

(Di martedì 5 gennaio 2021) Da giovedì 7, saranno complessivamente 8.149 glidel secondo ciclo di istruzione, per un totale di 518 classi, che rientreranno in aula. Giovedì 7 e venerdì 8 l’orario dell’attività didattica rimarrà provvisorio, diventando definitivo a partire da lunedì 11. Nellee negli istituti professionali in lingua italiana, le attività scolastiche e didattiche si svolgeranno da un minimo del 50% fino ad un massimo del 75% degliin. Lo stesso obiettivo vale per lein lingua tedesca e ladina. Le misure necessarie, sia dal punto di vista della mobilità, sia per quanto riguarda le regole generali da rispettare sono state esposte oggi dai tre assessori provinciali alla...

tvsorrisi : Sì, è tutto vero: @MarroneEmma e @AmorosoOF presentano in anteprima assoluta a Sorrisi il loro PRIMO DUETTO inedit… - Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ CLIPPINO 1 Il surreale caso delle incertezze a 48 ore dal 7 gennaio. Il… - TgLa7 : #Lombardia, fonti: rimpasto a metà gennaio, fuori #Gallera. Il via libera sarebbe arrivato anche dal presidente del… - newstown_aq : Nuovo decreto Covid, le misure dal 7 al 15 gennaio. Riapertura scuole superiori slitta all’11 - Reveca76764000 : RT @Sirio53943017: #CanYaman ?? @tvsorrisi @CePostaPerTeOff Dal 9 gennaio . -

Ultime Notizie dalla rete : Dal gennaio

il Resto del Carlino

Via libera dal governo al nuovo decreto anti-Covid: ecco le nuove misure per spostamenti e scuola in vigore dal 7 gennaio In seguito a una riunione ?1' di lettura 05/01/2021 - L'operazione che prevede tamponi rapidi gratuiti per il controllo della diffusione del Covid-19, arriva anche per gli jesini. Nelle giornate del 16, 17 e 18 gennaio si terrà ...