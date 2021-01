Da zona rossa a zona gialla rafforzata: cosa cambia in tutta Italia dal 7 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Il weekend del 9-10 sarà arancione per tutto il Paese, mentre negli altri giorni si cambia e da lunedì 11 arriva il nuovo sistema delle fasce con le regioni che cambieranno colore dopo il monitoraggio ... Leggi su today (Di martedì 5 gennaio 2021) Il weekend del 9-10 sarà arancione per tutto il Paese, mentre negli altri giorni sie da lunedì 11 arriva il nuovo sistema delle fasce con le regioni che cambieranno colore dopo il monitoraggio ...

fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - Agenzia_Ansa : Speranza, valutiamo prossimo week end zona rossa #ANSA - fattoquotidiano : Decreto Natale, l’Italia torna in zona rossa fino all’Epifania (compresa). Cosa si può fare e cosa no oggi 5 gennaio - statodelsud : Covid: Bardi, in Basilicata sotto controllo, no zona rossa - Pino__Merola : Covid: Bardi, in Basilicata sotto controllo, no zona rossa -