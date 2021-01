Da LNDC 10 consigli per proteggere gli animali dal freddo

(Di martedì 5 gennaio 2021)e inverno: da10per proteggerli dal. Un decalogo per salvaguardare il benessere dei nostri amici a quattro zampe L’inverno è arrivato e l’aria lentamente inizia a farsi sempre più fredda. Benché glisopportino le basse temperature meglio degli umani, è buona norma prendere dei piccoli accorgimenti per tutelarli nelle… L'articolo Corriere Nazionale.

LNDC consigli

Lo chiede la Lega Nazionale per la Difesa dei Cani: stop ai botti di Capodanno, che sono fra le cause maggiori della paura degli animali ...LNDC, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, e Prolife, azienda leader del petfood cruelty free, hanno stilato una lista di 10 consigli utili per prenderci cura al meglio dei nostri amici a quattro ...