Cristiano Ronaldo supera Pelé ma O’Rey non ci sta: sui social si definisce “miglior marcatore di tutti i tempi” (Di martedì 5 gennaio 2021) Con la doppietta contro l'Udinese Cristiano Ronaldo ha messo la freccia superando Pelé nella classifica dei bomber di sempre nella storia del calcio: 758 gol, uno in più del brasiliano. O'Rei però ha sempre ribadito di essere lui il miglior marcatore di tutti i tempi e ha deciso di definirsi ulteriormente in tal modo aggiornando il suo profilo Instagram.Sul noto social network, O'Rey ha dichiarato di aver segnato segnato 1283 gol aggiungendo nella bio del profilo la definizione di "Leading Goal Scorer of All Time", ovvero miglior marcatore di tutti i tempi.I gol ufficialiUna vera e propria prova di forza da parte dell'ex storico campione brasiliano che, tuttavia, non ... Leggi su itasportpress (Di martedì 5 gennaio 2021) Con la doppietta contro l'Udineseha messo la frecciandonella classifica dei bomber di sempre nella storia del calcio: 758 gol, uno in più del brasiliano. O'Rei però ha sempre ribadito di essere lui ildie ha deciso di definirsi ulteriormente in tal modo aggiornando il suo profilo Instagram.Sul notonetwork, O'Rey ha dichiarato di aver segnato segnato 1283 gol aggiungendo nella bio del profilo la definizione di "Leading Goal Scorer of All Time", ovverodi.I gol ufficialiUna vera e propria prova di forza da parte dell'ex storico campione brasiliano che, tuttavia, non ...

IndianRegista : MOST OFFICIAL GOALS IN HISTORY.. CRISTIANO RONALDO.. UNO DI NOI ?? - tancredipalmeri : All-time rank most officials goals scored ever 1. Pelé 767 2. Cristiano Ronaldo 756 3. Romario 734 4. Messi 728 5.… - OptaPaolo : 20 - Cristiano #Ronaldo ha tagliato il traguardo dei 20 gol per la 15ª stagione consecutiva tra club e Nazionale. S… - BukarAlameen : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo in the Serie A this season: ?? Sampdoria ???? Roma ???? Spezia ?? Lazio ???? Cagliari ? Torino ???? Ge… - MamadouJohn1 : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo in the Serie A this season: ?? Sampdoria ???? Roma ???? Spezia ?? Lazio ???? Cagliari ? Torino ???? Ge… -

Leao sfida il suo idolo Cristiano Ronaldo: il giovane si trova davanti il portoghese più grande di sempre. La sfida si accende ...

Leao-Cristiano Ronaldo: il giovane rossonero studia il fenomeno portoghese. A San Siro sarà superclassico… «È arrivato il nostro tempo» – è questa l’esultanza di Rafael ...

Leao sfida il suo idolo Cristiano Ronaldo: il giovane si trova davanti il portoghese più grande di sempre. La sfida si accende ...