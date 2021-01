Cristiano Ronaldo supera Pelé, ma lui non ci sta: la frecciatina social (Di martedì 5 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo supera Pelé ma il brasiliano non ci sta e sui social si autodefinisce “Il miglior marcatore di sempre” Una doppietta contro l’Udinese è bastata a Cristiano Ronaldo per superare Pelé nella classifica ufficiale dei migliori goleador di sempre. Il portoghese è salito a 758, staccando di una rete il brasiliano, che però non vuole accettare la sconfitta. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS VAI SU JUVENEWS24 Sui social, l’ex stella brasiliana, ha aggiornato la “bio” di Instagram inserendo il numero totale di reti che lui ritiene aver segnato, anche in gare non ufficiali, ovvero 1.283. Pelé si è poi definito “Il miglior marcatore di tutti i tempi”. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021)ma il brasiliano non ci sta e suisi autodefinisce “Il miglior marcatore di sempre” Una doppietta contro l’Udinese è bastata aperrenella classifica ufficiale dei migliori goleador di sempre. Il portoghese è salito a 758, staccando di una rete il brasiliano, che però non vuole accettare la sconfitta. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS VAI SU JUVENEWS24 Sui, l’ex stella brasiliana, ha aggiornato la “bio” di Instagram inserendo il numero totale di reti che lui ritiene aver segnato, anche in gare non ufficiali, ovvero 1.283.si è poi definito “Il miglior marcatore di tutti i tempi”. Leggi su Calcionews24.com

IndianRegista : MOST OFFICIAL GOALS IN HISTORY.. CRISTIANO RONALDO.. UNO DI NOI ?? - tancredipalmeri : All-time rank most officials goals scored ever 1. Pelé 767 2. Cristiano Ronaldo 756 3. Romario 734 4. Messi 728 5.… - OptaPaolo : 20 - Cristiano #Ronaldo ha tagliato il traguardo dei 20 gol per la 15ª stagione consecutiva tra club e Nazionale. S… - UnstoppableCr7_ : Cristiano Ronaldo in the Serie A this season: ?? Sampdoria ???? Roma ???? Spezia ?? Lazio ???? Cagliari ? Torino… - _lifeofmasha : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo in the Serie A this season: ?? Sampdoria ???? Roma ???? Spezia ?? Lazio ???? Cagliari ? Torino ???? Ge… -