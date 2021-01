Crisi? Se Renzi guarda il dito (Biden) e non la luna (Merkel). Parla Sapelli (Di martedì 5 gennaio 2021) Falsa partenza. Matteo Renzi ha innescato una Crisi di governo pensando di cavalcare l’era Biden. Buona l’intuizione, pessimo tempismo, dice Giulio Sapelli, storico ed economista della Statale di Milano. Ci sono altre forze, in Europa e non solo, che tifano per lo status quo. Sapelli, esiste una regia internazionale della Crisi? Diciamo che alcuni attori locali si sono convinti che ci sia una congiuntura internazionale in atto. Chi? Matteo Renzi, anzitutto, e poi Walter Veltroni e gli altri clintoniani italiani. Quelli che, per intenderci, negli anni ’90 hanno sposato la linea Clinton-Blair portando la sinistra ad abbandonare la via keynesiana per abbracciare l’ordoliberismo, sono tornati. Hanno capito che Biden proseguirà la nuova Guerra Fredda con la ... Leggi su formiche (Di martedì 5 gennaio 2021) Falsa partenza. Matteoha innescato unadi governo pensando di cavalcare l’era. Buona l’intuizione, pessimo tempismo, dice Giulio, storico ed economista della Statale di Milano. Ci sono altre forze, in Europa e non solo, che tifano per lo status quo., esiste una regia internazionale della? Diciamo che alcuni attori locali si sono convinti che ci sia una congiuntura internazionale in atto. Chi? Matteo, anzitutto, e poi Walter Veltroni e gli altri clintoniani italiani. Quelli che, per intenderci, negli anni ’90 hanno sposato la linea Clinton-Blair portando la sinistra ad abbandonare la via keynesiana per abbracciare l’ordoliberismo, sono tornati. Hanno capito cheproseguirà la nuova Guerra Fredda con la ...

