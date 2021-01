Crisi di governo, Orlando a Renzi: “Rimpasto? Se c’è volontà politica le formule si trovano. L’alternativa all’attuale equilibrio è il voto” (Di martedì 5 gennaio 2021) Non esclude il Rimpasto, chiarendo che “se c’è la volontà politica” di stare insieme poi “le formule si trovano”. Ma avverte che, in caso di Crisi, l’unica via d’uscita per i dem è quella delle elezioni. Suonano come un messaggio rivolto direttamente a Renzi le parole del vicesegretario del Pd Andrea Orlando. Intervistato da Fanpage.it, il braccio destro di Zingaretti sostiene che se l’esecutivo giallorosso dovesse cadere, per il Pd il ritorno alle urne è “l’unica soluzione possibile“. “Non abbiamo detto che vogliamo il voto perché ci piace andare a votare in piena pandemia né, oggettivamente, perché la Costituzione dice che si deve votare per forza”, spiega Orlando. Il motivo “è molto semplice: tutte le altre ipotesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Non esclude il, chiarendo che “se c’è la” di stare insieme poi “lesi”. Ma avverte che, in caso di, l’unica via d’uscita per i dem è quella delle elezioni. Suonano come un messaggio rivolto direttamente ale parole del vicesegretario del Pd Andrea. Intervistato da Fanpage.it, il braccio destro di Zingaretti sostiene che se l’esecutivo giallorosso dovesse cadere, per il Pd il ritorno alle urne è “l’unica soluzione possibile“. “Non abbiamo detto che vogliamo ilperché ci piace andare a votare in piena pandemia né, oggettivamente, perché la Costituzione dice che si deve votare per forza”, spiega. Il motivo “è molto semplice: tutte le altre ipotesi ...

