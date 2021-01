Crisi di governo, il totoministri del Conte ter: Boschi pronta a tornare, rischiano Lamorgese e Bonafede. Chance per Orlando, ipotesi Guerini al Viminale (Di martedì 5 gennaio 2021) Crisi di governo, il totoministri del Conte ter: ipotesi Boschi ai Trasporti o al Lavoro La Crisi di governo aperta da Italia Viva potrebbe concludersi con la nascita del Conte ter, un esecutivo guidato sempre da Giuseppe Conte e composto da una nuova squadra di governo: ecco quindi che, come accade sempre in questi casi, è già partito il totoministri con i nomi di coloro che potrebbero entrare a far parte del nuovo esecutivo. Se Matteo Renzi ha smentito di voler fare il ministro (di lui si parlava agli Esteri con Di Maio al Viminale al posto di Luciana Lamorgese), Italia Viva potrebbe comunque aumentare il suo peso all’interno dell’esecutivo con ... Leggi su tpi (Di martedì 5 gennaio 2021)di, ildelter:ai Trasporti o al Lavoro Ladiaperta da Italia Viva potrebbe concludersi con la nascita delter, un esecutivo guidato sempre da Giuseppee composto da una nuova squadra di: ecco quindi che, come accade sempre in questi casi, è già partito ilcon i nomi di coloro che potrebbero entrare a far parte del nuovo esecutivo. Se Matteo Renzi ha smentito di voler fare il ministro (di lui si parlava agli Esteri con Di Maio alal posto di Luciana), Italia Viva potrebbe comunque aumentare il suo peso all’interno dell’esecutivo con ...

