Crisi di governo e rimpasto, scatta il toto-ministri: la Boschi in pole position. Ecco gli altri papabili (Di martedì 5 gennaio 2021) Crisi di governo e rimpasto, siamo già al toto-ministri in cui spunta, tra gli altri, il nome della Boschi. Con gli aggiornamenti dei retroscenisti scatta anche il gioco dello scacchiere dell’esecutivo da riformulare e riempire. Uno schema in cui, guarda caso, l‘ex ministra e renziana di ferro, Maria Elena Boschi, la fa da regina. In pole position per i ministeri delle Infrastrutture o del Lavoro. E tra desiderata di Iv e papabili accreditati, le poltrone che traballano di più sono quelle dei grillini. Bonafede e Fraccaro in testa a tutti. Crisi di governo, rimpasto e toto-ministri: quando la Meloni ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 gennaio 2021)di, siamo già alin cui spunta, tra gli, il nome della. Con gli aggiornamenti dei retroscenistianche il gioco dello scacchiere dell’esecutivo da riformulare e riempire. Uno schema in cui, guarda caso, l‘ex ministra e renziana di ferro, Maria Elena, la fa da regina. Inper i ministeri delle Infrastrutture o del Lavoro. E tra desiderata di Iv eaccreditati, le poltrone che traballano di più sono quelle dei grillini. Bonafede e Fraccaro in testa a tutti.di: quando la Meloni ...

AndreaOrlandosp : Non invidio affatto chi dovrà argomentare la tempestività di una crisi di governo prodotta in questo preciso momento storico. - GiuliaGrilloM5S : Da mesi ormai stiamo vivendo una guerra contro un virus e non è certo il momento di innescare una crisi di Governo.… - CarloCalenda : In Italia la pandemia ha già fatto più danni che altrove. Anche il 2021 sarà tosto, tra vaccini e crisi sociale. Pe… - efferenga : RT @bendellavedova: Andrea: Israele apre altra crisi di Governo ma vaccina in massa. In Italia non si apre nessuna crisi (sbaglio?), ma si… - piperxblack : Ma crisi di governo significa che mi cambierebbero manfredimerda? -