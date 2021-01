Crescono ancora i casinò online durante la seconda ondata di Covid (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Italia è da tempo entrata nella seconda ondata della pandemia legata al Covid-19, e il paese è diviso in zone gialle, arancioni, e rosse. Soprattutto nelle ultime due categorie, pur non avendo il Governo optato per un lockdown totale come successo lo scorso marzo, sono state imposte molte restrizioni alla libertà di circolazione, di andare al ristorante, al cinema, in palestra. Inoltre, è stato fortemente incoraggiato lo smart working, sia per il lavoro dipendente che per quello pubblico. Come successo durante la prima ondata, dunque, è aumentato l’accesso ai siti online di gioco e intrattenimento, compresi i casinò online come Jackpot City Casino. Ma non è solo il maggior tempo trascorso a casa che ha fatto crescere l’accesso ai siti di ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Italia è da tempo entrata nelladella pandemia legata al-19, e il paese è diviso in zone gialle, arancioni, e rosse. Soprattutto nelle ultime due categorie, pur non avendo il Governo optato per un lockdown totale come successo lo scorso marzo, sono state imposte molte restrizioni alla libertà di circolazione, di andare al ristorante, al cinema, in palestra. Inoltre, è stato fortemente incoraggiato lo smart working, sia per il lavoro dipendente che per quello pubblico. Come successola prima, dunque, è aumentato l’accesso ai sitidi gioco e intrattenimento, compresi icome Jackpot City Casino. Ma non è solo il maggior tempo trascorso a casa che ha fatto crescere l’accesso ai siti di ...

nuovasocieta : Crescono ancora i casinò online durante la seconda ondata di Covid - FondazioneNE : ?? #UnAnnodiFNE: ripercorriamo questo 2020 con le pubblicazioni di Fondazione Nord Est. ?? LE MULTINAZIONALI ITALIAN… - V94Valerio : RT @hofattotardi: @Giulia_B Al fatto che gli umani siano insostituibili in sanità ancora non ci si rassegna. Valeva per i ventilatori, vale… - muratcinar : #Turchia: se fosse ancora in vita oggi compirebbe 22 anni. #BerkinElvan fu colpito nel 2013 durante la rivolta di… - AlbertoPots : @EdoardoZaggia La nostra pianta era ancora una neonata ?????? come crescono in fretta ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Crescono ancora Crescono ancora le piccole delle dell'Aim We Wealth Crescono ancora i casinò online durante la seconda ondata di Covid

Ma non è solo il maggior tempo trascorso a casa che ha fatto crescere l’accesso ai siti di iGaming da parte degli italiani, ma anche la possibilità di accedere ai casinò dal loro smartphone. Casinò su ...

Lazio, Reina non esce più dalla porta: ancora avanti su Strakosha per Marassi

Lazio, Reina non esce più dalla porta: ancora avanti su Strakosha per Marassi. Pepe Reina è ancora avanti nel ballottaggio con Strakosha per difendere i pali della Lazio a Genova contro il Genoa. L’ex ...

Ma non è solo il maggior tempo trascorso a casa che ha fatto crescere l’accesso ai siti di iGaming da parte degli italiani, ma anche la possibilità di accedere ai casinò dal loro smartphone. Casinò su ...Lazio, Reina non esce più dalla porta: ancora avanti su Strakosha per Marassi. Pepe Reina è ancora avanti nel ballottaggio con Strakosha per difendere i pali della Lazio a Genova contro il Genoa. L’ex ...