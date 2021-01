Covid, uno studente su tre lascia la scuola (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 28% degli studenti ha dichiarato di aver avuto almeno un compagno di classe che ha abbandonato la scuola. Alcuni lo hanno fatto a causa di problemi di connessione e dell’impossibilità di seguire la DaD; altri per problemi di concentrazione. L’indagine è stata condotta a Ipsos per Save The Children, di seguito riportiamo i dati. “Più di 1 ragazzo su 3 (35%) ritiene che la propria preparazione scolastica sia peggiorata. Uno su 4 deve recuperare materie e, fra coloro che devono recuperare, il 23% ha 3 o più di tre materie insufficienti. Confrontando la propria performance di questo anno in termini di materie da recuperare, il 35% afferma di averne di più rispetto allo scorso anno, con ampie oscillazioni regionali: 44% al Nord Ovest e 26% al Sud. Oscillazioni che si ripetono anche sulle diverse fasce d’età: ben 1 su 4 fra i ragazzi di 16-18 anni afferma di aver ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 28% degli studenti ha dichiarato di aver avuto almeno un compagno di classe che ha abbandonato la. Alcuni lo hanno fatto a causa di problemi di connessione e dell’impossibilità di seguire la DaD; altri per problemi di concentrazione. L’indagine è stata condotta a Ipsos per Save The Children, di seguito riportiamo i dati. “Più di 1 ragazzo su 3 (35%) ritiene che la propria preparazione scolastica sia peggiorata. Uno su 4 deve recuperare materie e, fra coloro che devono recuperare, il 23% ha 3 o più di tre materie insufficienti. Confrontando la propria performance di questo anno in termini di materie da recuperare, il 35% afferma di averne di più rispetto allo scorso anno, con ampie oscillazioni regionali: 44% al Nord Ovest e 26% al Sud. Oscillazioni che si ripetono anche sulle diverse fasce d’età: ben 1 su 4 fra i ragazzi di 16-18 anni afferma di aver ...

Avvenire_Nei : Uno studio Onu dimostra come i gruppi criminali hanno approfittato del lockdown - chetempochefa : “Ora vediamo quando muori” è uno dei commenti rivolti a Claudia Alivernini, l’infermiera prima vaccinata in Italia… - SkyTG24 : A Wuhan ci furono 500mila casi, non 50mila. Lo sostiene uno studio cinese - vitadafanboy : la #scuola non può riaprire e ve lo dice uno studente che vive sulla sua pelle la situazione. È prevista una terza… - QuotidianPost : Covid, uno studente su tre lascia la scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Covid uno Scuola, slitta all'11 gennaio la riapertura per le Superiori. Stretta anti-Covid: tutta l'Italia arancione... la Repubblica Presentato il Vaccino Covid italiano, come funziona e quanto è efficace: i risultati

'L'Italia è in grado in maniera assolutamente competitiva di giocare partite importanti sulla capacita di generare tecnologia biomedica ...

Violano le misure di contenimento della pandemia, 15 persone sanzionate nel Cagliaritano

CAGLIARI. Sono 15 nelle ultime 24 ore le sanzioni amministrative contestate dai carabinieri per violazione delle norme per il contenimento della pandemia da coronavirus fra Cagliari e provincia. Si va ...

'L'Italia è in grado in maniera assolutamente competitiva di giocare partite importanti sulla capacita di generare tecnologia biomedica ...CAGLIARI. Sono 15 nelle ultime 24 ore le sanzioni amministrative contestate dai carabinieri per violazione delle norme per il contenimento della pandemia da coronavirus fra Cagliari e provincia. Si va ...