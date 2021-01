Covid, tamponi al San Pio: 16 nuovi positivi (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento ha processato in data odierna 305 tamponi, dei quali 36 risultati positivi. Dei trentasei positivi, nr. 16 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 20 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento ha processato in data odierna 305, dei quali 36 risultati. Dei trentasei, nr. 16 rappresentanocasi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 20 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

