Covid, scuole “pronte” a Caserta: da febbraio al via le opere anti-sismiche (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Un piano da circa 24 milioni di euro per l’adeguamento sismico e la riqualificazione energetica delle scuole di Caserta, con opere per 6,5 milioni di euro in partenza a febbraio e altre per 17,5 milioni per le quali si stanno approntando le gare d’appalto. Il piano è stato presentato dal sindaco di Caserta Carlo Marino nel corso di una conferenza stampa online cui hanno preso parte anche gli assessori comunali Adele Vairo (Pubblica Istruzione) e Alessandro Pontillo (Edilizia scolastica). Marino ha annunciato che si adeguerà, per quanto concerne la ripartenza delle lezioni in classe, a quanto deciso dalla Regione Campania, ed ha poi illustrato il piano di lavori per le scuole. “In questi mesi di stop alle lezioni in classe e di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Un piano da circa 24 milioni di euro per l’adeguamento sismico e la riqualificazione energetica delledi, conper 6,5 milioni di euro in partenza ae altre per 17,5 milioni per le quali si stanno approntando le gare d’appalto. Il piano è stato presentato dal sindaco diCarlo Marino nel corso di una conferenza stampa online cui hanno preso parte anche gli assessori comunali Adele Vairo (Pubblica Istruzione) e Alessandro Pontillo (Edilizia scolastica). Marino ha annunciato che si adeguerà, per quanto concerne la ripartenza delle lezioni in classe, a quanto deciso dalla Regione Campania, ed ha poi illustrato il piano di lavori per le. “In questi mesi di stop alle lezioni in classe e di ...

SkyTG24 : Covid, Ricciardi: 'Non riaprire scuole e zona rossa fino a metà gennaio' - Agenzia_Ansa : Covid: in Germania oltre 1.100 morti in 24 ore. Picco anche in Gran Bretagna con 981 vittime. E il premier britanni… - Agenzia_Ansa : #Covid: governo Gb chiude tutte scuole elementari a Londra. Ma il sindacato degli insegnanti chiede lo stop naziona… - liberastin : RT @marcellone8: ++A TESTA ALTA++ Abbiamo destinato oltre 20 milioni agli asili nido e alle scuole di Roma per la manutenzione del patrimon… - Mlvtrglvn : RT @monacelt: Con il vaccino il Covid finirà. Ma con le scuole chiuse il vulnus sulle competenze sarà permanente. E’ urgente un piano naz… -