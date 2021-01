Covid | registrato il primo caso di variante inglese a New York

(Di martedì 5 gennaio 2021) Ladelè arrivata anche a New. Ad averla contratta è un gioielliere del posto,questo che va ad aggiungersi agli altri nove americani in… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

giovanardi_d : RT @OrizzontiPo: Dopo un preoccupante -6,8% registrato nel tasso di crescita durante il primo trimestre del 2020, a partire dal secondo tri… - OrizzontiPo : Dopo un preoccupante -6,8% registrato nel tasso di crescita durante il primo trimestre del 2020, a partire dal seco… - pippoMR : ?? Dal 28 dicembre si è registrato in Sicilia un’accelerazione nei casi Covid. I nuovi parametri Rt potrebbero port… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid registrato

Agenzia ANSA

MONREALE, 5 gennaio – L’emergenza da Covid-19, purtroppo, non risulta ancora essere un lontano ricordo per la nostra comunità. Alla data del 5 gennaio 2021 Monreale registra ancora dei casi di positiv ...Sono 32.270 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 232 nuovi ca ...