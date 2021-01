Covid, Papa Francesco non celebrerà i battesimi domenica 10 Gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) La Sala Stampa Vaticana ha annunciato, a causa della situazione italiana in piena Pandemia, che il Papa non celebrerà i battesimi nella domenica del Battesimo del Signore. L’annuncio del Vaticano: “A causa della situazione sanitaria, in via precauzionale, quest’anno non si celebrerà il tradizionale battesimo dei bambini presieduto dal Santo Padre nella Cappella Sistina la domenica del Battesimo del Signore. I battesimi saranno celebrati nelle rispettive parrocchie di appartenenza”. Il Papa non celebrerà i battesimi ma si terrà la messa dell’epifania Come ogni anno, all’interno della Cappella Sistina, si celebra la Messa per la Festa del Battesimo del Signore. La tradizione vuole che il Papa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) La Sala Stampa Vaticana ha annunciato, a causa della situazione italiana in piena Pandemia, che ilnonnelladel Battesimo del Signore. L’annuncio del Vaticano: “A causa della situazione sanitaria, in via precauzionale, quest’anno non siil tradizionale battesimo dei bambini presieduto dal Santo Padre nella Cappella Sistina ladel Battesimo del Signore. Isaranno celebrati nelle rispettive parrocchie di appartenenza”. Ilnonma si terrà la messa dell’epifania Come ogni anno, all’interno della Cappella Sistina, si celebra la Messa per la Festa del Battesimo del Signore. La tradizione vuole che il...

