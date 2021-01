Covid, ora c’è pure la variante sudafricana che fa tremare mezzo mondo (Di martedì 5 gennaio 2021) Covid, spunta la variante sudafricana. L’Inghilterra teme che possa rendere meno efficaci i vaccini. La nuova mutazione sarebbe ancora più contagiosa di quella britannica Covid, scatta un nuovo allarme: dopo quella inglese, che ha gettato nel panico mezzo mondo, e quella italiana, con casi accertati a Roma e Loreto, spunta fuori ora la variante sudafricana. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 5 gennaio 2021), spunta la. L’Inghilterra teme che possa rendere meno efficaci i vaccini. La nuova mutazione sarebbe ancora più contagiosa di quella britannica, scatta un nuovo allarme: dopo quella inglese, che ha gettato nel panico, e quella italiana, con casi accertati a Roma e Loreto, spunta fuori ora la. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

