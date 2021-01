Covid, nuova stretta dopo Befana: weekend arancione e stop spostamenti fra Regioni. Al Governo Renzi chiede le dimissioni di Conte (Di martedì 5 gennaio 2021) Un tormentato Consiglio dei ministri ha dato il via libera, nella serata del 4 gennaio, al decreto legge con le nuove misure anti coronavirus per il dopo Epifania. Resteranno in vigore dal 7 al 15 gennaio. Il prossimo weekend del 9-10 gennaio vedrà l’Italia passare da zona rossa a zona arancione. Vietati gli spostamenti fra le Regioni almeno fino a metà mese. E sul fronte politico è guerra aperta. Matteo Renzi vorrebbe le dimissioni di Conte per un maxi rimpasto di Governo e il rafforzamento della compagine di Italia Viva. Zona gialla rafforzata Meno due, dunque. Oggi, poi domani giorno dell’Epifania, saranno gli ultimi giorni dell’Italia in lockdown per le feste natalizie e di Capodanno. Poi le cose cambieranno. Si tornerà alle tre ... Leggi su velvetmag (Di martedì 5 gennaio 2021) Un tormentato Consiglio dei ministri ha dato il via libera, nella serata del 4 gennaio, al decreto legge con le nuove misure anti coronavirus per ilEpifania. Resteranno in vigore dal 7 al 15 gennaio. Il prossimodel 9-10 gennaio vedrà l’Italia passare da zona rossa a zona. Vietati glifra lealmeno fino a metà mese. E sul fronte politico è guerra aperta. Matteovorrebbe lediper un maxi rimpasto die il rafforzamento della compagine di Italia Viva. Zona gialla rafforzata Meno due, dunque. Oggi, poi domani giorno dell’Epifania, saranno gli ultimi giorni dell’Italia in lockdown per le feste natalizie e di Capodanno. Poi le cose cambieranno. Si tornerà alle tre ...

