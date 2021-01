Covid | nelle ultime due settimane in Bergamasca bassa incidenza di positivi | 2 | 6 %

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Con i dati di lunedì 4 gennaio 2021 si chiude la nostra settimana epidemiologica. I risultati non sono purtroppo confortanti, anche se possono sembrare tali a prima vista. Il forte calo dei test effettuati, pur considerando le festività, non trova giustificazioneregole dell’epidemiologia: non tracciando il virus sul territorio otteniamo un’illusoria riduzione del contagio reale. L’andamento è direttamente correlato al forte calo dei nuovi casi testati: questo parametro ci indica quanto il virus venga attivamente cercato sul territorio, mentre quello più convenzionalmente usato, ossia il numero dei tamponi totali, che include anche i test eseguiti più volte sullo stesso soggetto per confermare latà o l’avvenuta guarigione, è meno indicativo. In calo il numero dei tamponi Per sottolineare quanto sia esiguo il numero dei casi attualmente ...