Covid | medici | l' Italia ha sistema rodato per la vaccinazione | ci chiamino

(Di martedì 5 gennaio 2021) 'Inabbiamo unvaccinale superda 20 anni a questa parte e che possiamo amplificare per il, ma ancora nessuno ci ha chiamato per partecipare alla campagna'. Lo ha detto il ...

matteorenzi : “Non richiamo i medici dalle ferie per fare i vaccini”, dice l’assessore lombardo. Una frase assurda, allucinante,… - petergomezblog : Vaccino Covid, Gallera: “Lombardia ultima per somministrazioni? Colpa delle ferie”. La Lega lo scarica “non sta né… - Daniele_Manca : Covid, Daniele, 54 anni, negava il virus: «Ora, ricoverato, ho capito»- Il tecnico di Fano si è ammalato di Covid e… - Ilsolofrano : #ilsolofrano: #vaccinoCovid , i medici del #Moscati smontano le #fakenews - Matt85Mortal : @matteograndi Intanto il presidente dell'ordine dei medici lancia un appello: -

Ultime Notizie dalla rete : Covid medici

TGCOM

Continuano le vaccinazioni anti Covid ai Castelli Romani. Le autovetture di servizio dell’Asl Roma 6 fanno la spola tra lo Spallanzani di Roma e l’Ospedale dei Castelli per trasportare ...A Catania, due medici ed un infermiere avevano messo in piedi sistema illecito di esecuzione di analisi e falsa refertazione per il Coronavirus. Tutti i dettagli.