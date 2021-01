Covid, l’infettivologo Massimo Andreoni lancia l’allarme: “Un miraggio la copertura al 70%. Per l’estate avremo vaccinato solo un italiano su 3” (Di martedì 5 gennaio 2021) Vaccino anti-Covid, l’infettivologo Andreoni lancia l’allarme: “miraggio copertura al 70%” “Così la copertura al 70% diventa un miraggio”: l’infettivologo Massimo Andreoni, direttore clinica malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali), lancia l’allarme sui ritardi del vaccino anti-Covid e avverte “Con il programma attuale rischiamo di arrivare all’estate con una vaccinazione sulla popolazione che è inferiore al 30 per cento”. Intervistato da Il Messaggero, l’esperto sottolinea che “stanno emergendo numerose difficoltà ... Leggi su tpi (Di martedì 5 gennaio 2021) Vaccino anti-: “al 70%” “Così laal 70% diventa un”:, direttore clinica malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali),sui ritardi del vaccino anti-e avverte “Con il programma attuale rischiamo di arrivare alcon una vaccinazione sulla popolazione che è inferiore al 30 per cento”. Intervistato da Il Messaggero, l’esperto sottolinea che “stanno emergendo numerose difficoltà ...

