Covid Juventus | ufficiale | Cuadrado positivo al coronavirus | il comunicato

Covid Juventus – Il 2021 continua a portare brutte notizie in casa Juventus. Pirlo dopo aver perso Morata per infortunio e Alex Sandro positivo al Covid, dovrà fare a meno di un altro titolarissimo in vista di Milan Juventus. Notizia dell'ultima ora, anche Juan Cuadrado è risultato positivo al Covid. Dunque per il colombiano niente match di San siro. Covid Juventus, Cuadrado positivo: ecco il comunicato Cuadrado sta bene, è asintomatico al momento ma è positivo al Covid. Dopo Alex Sandro, nuovo caso nella Juventus, che adesso spera di non ritrovarsi altre positività.

