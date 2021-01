Covid, Israele: oltre 8mila nuovi casi e 1,37 milioni vaccinati (Di martedì 5 gennaio 2021) Israele ha registrato nelle ultime 24 ore 8.308 nuovi casi di coronavirus. Secondo il ministro della Salute Yuli Edelstein, 1.370.000 israeliani hanno ricevuto la loro prima dose del vaccino. Quasi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 gennaio 2021)ha registrato nelle ultime 24 ore 8.308di coronavirus. Secondo il ministro della Salute Yuli Edelstein, 1.370.000 israeliani hanno ricevuto la loro prima dose del vaccino. Quasi ...

Advertising

tigella : Ma il 'modello Israele' sul Covid di cui si parla tanto è quello per il quale i palestinesi sono esclusi dalla campagna vaccinale? - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, Israele ha il primato mondiale di immunizzati: oltre 1 milione in 20 giorni, più un decimo dell… - Linkiesta : Israele ha superato la soglia dei 500mila immunizzati, la Germania quella dei 42mila, mentre la Spagna ha deciso di… - Leseidimattinah : RT @tigella: Ma il 'modello Israele' sul Covid di cui si parla tanto è quello per il quale i palestinesi sono esclusi dalla campagna vaccin… - MediasetTgcom24 : Covid, Israele: oltre 8mila nuovi casi e 1,37 milioni vaccinati #covid -