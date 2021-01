Covid, in Lombardia martedì 7.800 vaccinati: il 21,2% delle dosi in dotazione (Di martedì 5 gennaio 2021) Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di martedì 5 gennaio, sono state effettuate 7.800 vaccinazioni anti-Covid. Il dato complessivo sale quindi, in totale, a oltre 17.100 somministrazioni dall’inizio della campagna superando la soglia del 20% (21,2) rispetto alle dosi attualmente in dotazione. I referenti della campagna vaccinale delle varie aziende lombarde stanno completando in queste ore, come avviene quotidianamente, le procedure di trasmissione alle autorità nazionali dei dati riferiti all’attività svolta. Lunedì i vaccini in Lombardia erano stati oltre seimila. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di martedì 5 gennaio 2021) Nelle strutture sanitarie della, nella giornata di5 gennaio, sono state effettuate 7.800 vaccinazioni anti-. Il dato complessivo sale quindi, in totale, a oltre 17.100 somministrazioni dall’inizio della campagna superando la soglia del 20% (21,2) rispetto alleattualmente in. I referenti della campagna vaccinalevarie aziende lombarde stanno completando in queste ore, come avviene quotidianamente, le procedure di trasmissione alle autorità nazionali dei dati riferiti all’attività svolta. Lunedì i vaccini inerano stati oltre seimila. L'articolo BergamoNews.

