Covid, in Lombardia 12.790 tamponi e 1.338 positivi: a Bergamo 22 casi (Di martedì 5 gennaio 2021) A fronte di 12.790 tamponi effettuati sono 1.338 i nuovi positivi (10,4%) in Lombardia. Questi i dati di martedì 5 gennaio. Nelle ultime 24 ore i guariti/dimessi sono 1.646, 62 i decessi: tornano a salire i ricoveri (+117), mentre il bilancio delle terapie intensive segna un -9. I dati di martedì 5 gennaio: – i tamponi effettuati: 12.790 totale complessivo: 4.930.952 – i nuovi casi positivi: 1.338 (di cui 49 'debolmente positivi') – i guariti/dimessi totale complessivo: 409.548 (+1.646), di cui 3.519 dimessi e 406.029 guariti – in terapia intensiva: 475 (-9) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.344 (+117) – i decessi, totale complessivo: 25.406 (+62) I nuovi casi per provincia: Milano: 254 di cui 110 a Milano città; Bergamo:

