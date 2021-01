Covid, in Italia oltre 170mila vaccinati: a che punto sono le singole regioni. I DATI (Di martedì 5 gennaio 2021) Sulle 479.700 dosi consegnate, finora ne sono state iniettate 170.444, pari al 35,5%. La regioni con la percentuale più alta sono il Lazio (61,7%), la Toscana (56%) e il Veneto (55,6%). In coda alla classifica ci sono invece Lombardia (10,8%), Sardegna (7,5%), Calabria (5,2%) e Molise (1,7%) Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 gennaio 2021) Sulle 479.700 dosi consegnate, finora nestate iniettate 170.444, pari al 35,5%. Lacon la percentuale più altail Lazio (61,7%), la Toscana (56%) e il Veneto (55,6%). In coda alla classifica ciinvece Lombardia (10,8%), Sardegna (7,5%), Calabria (5,2%) e Molise (1,7%)

