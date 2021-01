Covid: in Italia 247mila vaccinati, usato il 51,7% delle dosi disponibili | Arcuri: 'Stiamo accelerando' (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono 247.544 le vaccinazioni eseguite in Italia , il 51,7% rispetto alle 479.700 dosi consegnate per la prima tranche di vaccini Pfizer destinati all'Italia. La Regione con la percentuale più alta è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono 247.544 le vaccinazioni eseguite in, il 51,7% rispetto alle 479.700consegnate per la prima tranche di vaccini Pfizer destinati all'. La Regione con la percentuale più alta è ...

