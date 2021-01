Covid, in Italia 191mila vaccinati: a che punto sono le singole regioni. I DATI (Di martedì 5 gennaio 2021) Sulle 479.700 dosi consegnate, finora ne sono state iniettate 191.011, pari al 39,8%. Tra le regioni, la più "virtuosa" è la provincia di Trento con il 67,7% delle dosi disponibili già somministrate, seguita dal Lazio (64,8%), Toscana (56%) e Veneto (55,6%). Ancora indietro la Lombardia (14%). Fanalini di coda Sardegna (7,5%) e Calabria (6%) Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 gennaio 2021) Sulle 479.700 dosi consegnate, finora nestate iniettate 191.011, pari al 39,8%. Tra le, la più "virtuosa" è la provincia di Trento con il 67,7% delle dosi disponibili già somministrate, seguita dal Lazio (64,8%), Toscana (56%) e Veneto (55,6%). Ancora indietro la Lombardia (14%). Fanalini di coda Sardegna (7,5%) e Calabria (6%)

