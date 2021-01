Covid, in forte calo la domanda di lavoro (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2020 lo shock da Covid-19 frena i programmi di assunzione delle imprese, con un calo del 30% rispetto all'anno precedente, corrispondente a circa 1,4 milioni di contratti di lavoro in meno, inclusi quelli stagionali e di collaborazione. La flessione dei piani di assunzione ha toccato tutti i settori ma è stata più marcata nella filiera dell'accoglienza e della ristorazione (-40,7% per gli ingressi previsti) e in alcuni comparti di punta del made in Italy, come la moda (-37,9%). Mentre flessioni più contenute si registrano nelle costruzioni (-15,9%), nella sanità e servizi sociali privati (-17,1%) e nella filiera agro-alimentare (-19,7%). Sono queste alcune delle tendenze che emergono dal Bollettino 2020 del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, nel monitoraggio annuale dei flussi di entrata nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2020 lo shock da-19 frena i programmi di assunzione delle imprese, con undel 30% rispetto all'anno precedente, corrispondente a circa 1,4 milioni di contratti diin meno, inclusi quelli stagionali e di collaborazione. La flessione dei piani di assunzione ha toccato tutti i settori ma è stata più marcata nella filiera dell'accoglienza e della ristorazione (-40,7% per gli ingressi previsti) e in alcuni comparti di punta del made in Italy, come la moda (-37,9%). Mentre flessioni più contenute si registrano nelle costruzioni (-15,9%), nella sanità e servizi sociali privati (-17,1%) e nella filiera agro-alimentare (-19,7%). Sono queste alcune delle tendenze che emergono dal Bollettino 2020 del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, nel monitoraggio annuale dei flussi di entrata nelle ...

CorriereCitta : Covid, in forte calo la domanda di lavoro - tomlupi75 : Io non posso dire niente, se non che questo articolo mi rende fiero e felice. Sei forte, Maria ?????? - RinTERRAZZANI : COVID-19 Desidero solo stimolare una maggiore consapevolezza sulla forte criticità del processo di vaccinazione. A… - LStizzito : @pazzodicalcio Se pensi che avere il covid sia la fortuna di qualcuno stai messo male proprio. Il Milan in questo m… - Maxoooop3 : @AStramezzi Dottore scusi, un'altra domanda. Chi (come me) soffre di forte nausea o mal di pancia in caso di uso de… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid forte Lavoro: Unioncamere, domanda in forte calo nel 2020 a causa del Covid (-30%) -2 Borsa Italiana Covid, in forte calo la domanda di lavoro

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2020 lo shock da Covid-19 frena i programmi di assunzione delle imprese, con un calo del 30% rispetto all'anno precedente, corrispondente a circa 1,4 milioni di contratti di lav ...

Trattato come sospetto Covid: 51enne muore di setticemia all'ospedale di Reggio Calabria

Reggio Calabria - Trattato come un sospetto caso di Covid è morto nel pronto soccorso no Covid del ... Nonostante ciò, Maurizio si lamentava con mia sorella di fortissimi dolori alla gamba, con ...

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2020 lo shock da Covid-19 frena i programmi di assunzione delle imprese, con un calo del 30% rispetto all'anno precedente, corrispondente a circa 1,4 milioni di contratti di lav ...Reggio Calabria - Trattato come un sospetto caso di Covid è morto nel pronto soccorso no Covid del ... Nonostante ciò, Maurizio si lamentava con mia sorella di fortissimi dolori alla gamba, con ...