Covid, in forte calo la domanda di lavoro (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2020 lo shock da Covid-19 frena i programmi di assunzione delle imprese, con un calo del 30% rispetto all’anno precedente, corrispondente a circa 1,4 milioni di contratti di lavoro in meno, inclusi quelli stagionali e di collaborazione. La flessione dei piani di assunzione ha toccato tutti i settori ma è stata più marcata nella filiera dell’accoglienza e della ristorazione (-40,7% per gli ingressi previsti) e in alcuni comparti di punta del made in Italy, come la moda (-37,9%). Mentre flessioni più contenute si registrano nelle costruzioni (-15,9%), nella sanità e servizi sociali privati (-17,1%) e nella filiera agro-alimentare (-19,7%). Sono queste alcune delle tendenze che emergono dal Bollettino 2020 del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, nel monitoraggio annuale dei flussi di entrata nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2020 lo shock da-19 frena i programmi di assunzione delle imprese, con undel 30% rispetto all’anno precedente, corrispondente a circa 1,4 milioni di contratti diin meno, inclusi quelli stagionali e di collaborazione. La flessione dei piani di assunzione ha toccato tutti i settori ma è stata più marcata nella filiera dell’accoglienza e della ristorazione (-40,7% per gli ingressi previsti) e in alcuni comparti di punta del made in Italy, come la moda (-37,9%). Mentre flessioni più contenute si registrano nelle costruzioni (-15,9%), nella sanità e servizi sociali privati (-17,1%) e nella filiera agro-alimentare (-19,7%). Sono queste alcune delle tendenze che emergono dal Bollettino 2020 del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, nel monitoraggio annuale dei flussi di entrata nelle ...

Notiziedi_it : Covid, in forte calo la domanda di lavoro - Delpinsky : @MaurizioJj @LaraMarsiglia No. Siamo la Juve è abbiamo una rosa forte. Noi non ci piangiamo addosso, ma andiamo a S… - CorriereCitta : Covid, in forte calo la domanda di lavoro - tomlupi75 : Io non posso dire niente, se non che questo articolo mi rende fiero e felice. Sei forte, Maria ?????? - RinTERRAZZANI : COVID-19 Desidero solo stimolare una maggiore consapevolezza sulla forte criticità del processo di vaccinazione. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid forte Lavoro: Unioncamere, domanda in forte calo nel 2020 a causa del Covid (-30%) -2 Borsa Italiana Deposito nucleare: “no alle scorie in provincia di Matera”

Piero Marrese presidente della provincia di Matera e sindaco di Montalbano Jonico esprime il suo dissenso sulla Cnapi, la Carta delle aree potenzialmente i ...

Asus aumenta i prezzi di schede video e motherboard: ecco i motivi

L'aumento dei costi dei componenti e non solo hanno indotto Asus a incrementare il prezzo di listino suggerito per schede video e motherboard in questo inizio di 2021. L'azienda l'ha comunicato in un ...

Piero Marrese presidente della provincia di Matera e sindaco di Montalbano Jonico esprime il suo dissenso sulla Cnapi, la Carta delle aree potenzialmente i ...L'aumento dei costi dei componenti e non solo hanno indotto Asus a incrementare il prezzo di listino suggerito per schede video e motherboard in questo inizio di 2021. L'azienda l'ha comunicato in un ...