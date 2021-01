Covid, in Campania oltre 16 mila vaccinati. Somministrato il 49% delle dosi arrivate finora (Di martedì 5 gennaio 2021) In Campania è stato Somministrato il 49% delle dosi di vaccino consegnate. È quanto emerge dai dati diffusi sul sito del governo dedicato al monitoraggio dei vaccinati contro il Covid-19. In particolare, in Campania sono state somministrate 16.602 delle 33.870 dosi consegnate. Si sono vaccinati 8.717 uomini e 7.885 donne, di cui 14.847 tra medici, infermieri e operatori sanitari e socio sanitari, 1.745 tra il personale non sanitario e un ospite di Rsa. Sono 27 i punti di somministrazione dislocati nelle cinque province. Per quanto riguarda la fascia d’età, 4.704 persone vaccinate hanno un’età compresa tra i 50 e i 59 anni. vaccinati anche 4.100 ultrasessantenni, 224 ultrasettantenni e 13 persone over ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 gennaio 2021) Inè statoil 49%di vaccino consegnate. È quanto emerge dai dati diffusi sul sito del governo dedicato al monitoraggio deicontro il-19. In particolare, insono state somministrate 16.60233.870consegnate. Si sono8.717 uomini e 7.885 donne, di cui 14.847 tra medici, infermieri e operatori sanitari e socio sanitari, 1.745 tra il personale non sanitario e un ospite di Rsa. Sono 27 i punti di somministrazione dislocati nelle cinque province. Per quanto riguarda la fascia d’età, 4.704 persone vaccinate hanno un’età compresa tra i 50 e i 59 anni.anche 4.100 ultrasessantenni, 224 ultrasettantenni e 13 persone over ...

