Covid, il nuovo bollettino della Regione Campania (Di martedì 5 gennaio 2021) La Regione Campania ha comunicato il nuovo bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 5 gennaio, che sale di 688 nuovi casi e 33 decessi. Coronavirus, il bilancio in Campania: 688 nuovi casi e 33 morti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 5 gennaio 2021) Laha comunicato ilbilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 5 gennaio, che sale di 688 nuovi casi e 33 decessi. Coronavirus, il bilancio in: 688 nuovi casi e 33 morti su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Zona gialla 'rafforzata' nei feriali, arancione nel weekend. Sono le le misure del nuovo decreto che andrà al CdM… - sbonaccini : ????Le VACCINAZIONI anti-Covid fatte in Emilia-Romagna, aggiornamento on line in tempo reale NUOVO SITO della… - Agenzia_Ansa : #Covid, il premier britannico Boris Johnson ha annunciato un nuovo lockdown nazionale #ANSA - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: In #Gb superati i 60mila contagi in un giorno. Il numero dei morti si impenna di nuovo a 830. #ANSA https://t.co… - giuseppetp55 : RT @sbonaccini: ????Le VACCINAZIONI anti-Covid fatte in Emilia-Romagna, aggiornamento on line in tempo reale NUOVO SITO della @RegioneER con… -