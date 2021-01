Covid, il Governo opta per la settimana ponte: 7 e 8 gennaio Italia in zona gialla rafforzata (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Governo, dopo un lungo tira e molla, sembra aver deciso cosa fare nei prossimi giorni. Dal 7 al 15 gennaio continueranno ad adottarsi le misure previste dall’ultimo DPCM di Conte, con alcune ed ulteriori restrizioni, soprattutto nei weekend. Il 9 e 10 gennaio, infatti, tutta Italia sarà zona arancione. Sarà consentito, quindi, spostarsi all’interno L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Il, dopo un lungo tira e molla, sembra aver deciso cosa fare nei prossimi giorni. Dal 7 al 15continueranno ad adottarsi le misure previste dall’ultimo DPCM di Conte, con alcune ed ulteriori restrizioni, soprattutto nei weekend. Il 9 e 10, infatti, tuttasaràarancione. Sarà consentito, quindi, spostarsi all’interno L'articolo

Sulla riapertura delle scuole il 7 gennaio regna ancora l’incertezza. Il governo tira dritto e, per una volta, sembra davvero parlare con una voce sola. La campanella deve tornare a suonare il giorno ...

Vaccino covid19 in Sicilia, salgono a 18mila le dosi somministrate

In particolare, nella sola giornata di ieri, lunedì 4 gennaio, in tutto il territorio regionale sono state complessivamente somministrate 8169 dosi di farmaco L'articolo Vaccino covid19 in Sicilia, sa ...

