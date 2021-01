Covid, il commissario Arcuri: “Non è vero che siamo in ritardo sui vaccini” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri è intervenuto per chiarire alcuni punti sulla campagna di vaccinazione anti-Covid in una lettera inviata al Corriere della Sera. La lettera di Arcuri arriva dopo l’articolo di Antonio Scurati pubblicato sulle pagine dello stesso quotidiano lo scorso 3 gennaio, in cui lo scrittore chiedeva delle risposte al commissario sui ritardi nella somministrazione dei vaccini. Arcuri ricorda che l’Italia ha promosso un sistema centralizzato per l’acquisizione dei vaccini, “conferendo all’Ue la responsabilità di negoziare con le aziende produttrici, di acquistare il massimo numero possibile di dosi e di ripartirle fra i Paesi membri in percentuale alla popolazione”. In virtù di questo sistema, all’Italia ... Leggi su tpi (Di martedì 5 gennaio 2021) Ilstraordinario all’emergenza Domenicoè intervenuto per chiarire alcuni punti sulla campagna di vaccinazione anti-in una lettera inviata al Corriere della Sera. La lettera diarriva dopo l’articolo di Antonio Scurati pubblicato sulle pagine dello stesso quotidiano lo scorso 3 gennaio, in cui lo scrittore chiedeva delle risposte alsui ritardi nella somministrazione deiricorda che l’Italia ha promosso un sistema centralizzato per l’acquisizione dei, “conferendo all’Ue la responsabilità di negoziare con le aziende produttrici, di acquistare il massimo numero possibile di dosi e di ripartirle fra i Paesi membri in percentuale alla popolazione”. In virtù di questo sistema, all’Italia ...

Sono 178.939 le persone finora vaccinate in Italia, secondo l'ultimo aggiornamento di stanotte alle 2.30 sul sito del commissario straordinario per l'emergenza, un numero che è pari al 37,3% delle dos ...

(Adnkronos) - "Si viaggia abbastanza bene con il numero delle vaccinazioni a Palermo". Lo ha detto Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid di Palermo, intervistato da Buongiorno Regione ...

