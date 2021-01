Covid, farmacista del Wisconsin arrestato per aver distrutto di proposito 500 dosi di vaccino (Di martedì 5 gennaio 2021) Licenziato e arrestato per aver distrutto intenzionalmente oltre 500 dosi di vaccino contro il Covid. È accaduto all’Aurora Medical Center di Grafton, a nord di Milwaukee, nel Wisconsin (Usa): un farmacista impiegato nell’ospedale, e del quale non è stato diffuso il nome, ha reso intenzionalmente inutilizzabili centinaia di fiale di Moderna (già approvato dalla Food and Drug Administration) dopo averle tirate fuori dai frigoriferi. I fatti risalgono al weekend e l’uomo è stato arrestato ieri, 31 dicembre, dalle autorità locali. Le accuse sono quelle di attentato alla sicurezza pubblica e di danneggiamento di farmaci. Il danno economico stimato si aggira tra gli 8 mila e gli 11 mila dollari. Ora le forze dell’ordine ... Leggi su tpi (Di martedì 5 gennaio 2021) Licenziato eperintenzionalmente oltre 500dicontro il. È accaduto all’Aurora Medical Center di Grafton, a nord di Milwaukee, nel(Usa): unimpiegato nell’ospedale, e del quale non è stato diffuso il nome, ha reso intenzionalmente inutilizzabili centinaia di fiale di Moderna (già approvato dalla Food and Drug Administration) dopole tirate fuori dai frigoriferi. I fatti risalgono al weekend e l’uomo è statoieri, 31 dicembre, dalle autorità locali. Le accuse sono quelle di attentato alla sicurezza pubblica e di danneggiamento di farmaci. Il danno economico stimato si aggira tra gli 8 mila e gli 11 mila dollari. Ora le forze dell’ordine ...

