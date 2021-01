Covid, donna muore quattro giorni dopo aver partorito: 'Non è riuscita a tenere in braccio il figlio' (Di martedì 5 gennaio 2021) JoEllen Engelbart , assistente procuratore di 32 anni per la contea di Jackson, negli Stati Uniti, è morta quattro giorni dopo aver partorito . Aveva combattuto contro il virus per due settimane prima ... Leggi su leggo (Di martedì 5 gennaio 2021) JoEllen Engelbart , assistente procuratore di 32 anni per la contea di Jackson, negli Stati Uniti, è morta. Aveva combattuto contro il virus per due settimane prima ...

Covid, Azzurro donna: «Importante il vaccino, speriamo di farlo tutti entro l'anno» Il Messaggero Infermiera positiva al covid dopo il vaccino: è il primo caso in Campania

Allarme all'ospedale di Caserta, dopo che una delle infermiere che ha ricevuto la prima dose del vaccino anti covid, è risultata positiva ...

Virus: 5 vittime e 200 casi nel riminese, in Regione positività cala al 9,5%

Quattro vittime per covid-19 in provincia di Rimini: 4 uomini, di cui uno di 76 anni (di Riccione), due di Rimini di 78, 79 anni, uno di 79 anni di Santarcangelo) e una donna di Rimini di 86 anni. .

