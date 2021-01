Covid, decreto legge dal 7 al 15 gennaio: ecco cosa cambia in Lombardia (Di martedì 5 gennaio 2021) Milano, 5 gennaio 2021 - Dopo un velocissimo allentamento delle misure anti Covid, la Lombardia torna in zona rossa per gli ultimi due giorni delle festività natalizie. Oggi 5 gennaio e domani, ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 5 gennaio 2021) Milano, 52021 - Dopo un velocissimo allentamento delle misure anti, latorna in zona rossa per gli ultimi due giorni delle festività natalizie. Oggi 5e domani, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Zona gialla 'rafforzata' nei feriali, arancione nel weekend. Sono le le misure del nuovo decreto che andrà al CdM… - Agenzia_Ansa : Verso un nuovo #decreto valido dal 7 al 15 gennaio: no agli spostamenti tra Regioni tranne per lavoro o salute. Re… - MediasetTgcom24 : Covid, bozza decreto: no spostamenti tra Regioni dal 7 al 15 gennaio #coronavirus - fmavitto : Covid. Italia in arancione il 9 e 10 gennaio. Scuole secondarie in presenza al 50% dall’11 gennaio. Criteri più str… - AlessandraPicca : RT @Z3r0Rules: IN ARRIVO UN PICCO DI OMICIDI NELLE RSA Nuovo DPCM: 'consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di resid… -