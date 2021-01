Covid, cosa si può fare e cosa no fino al 15 gennaio. Il calendario dei divieti (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che copre i giorni tra la data di scadenza delle misure natalizie e quella dell'ultimo Dpcm. In vigore una zona gialla "rafforzata" con il divieto di spostamento fra regioni per tutto il periodo. Zona arancione nel fine settimana: chiudono bar e ristoranti e rimane la deroga negli spostamenti fra i Comuni già prevista per le feste. Gli studenti delle superiori tornano in classe l’11 gennaio Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che copre i giorni tra la data di scadenza delle misure natalizie e quella dell'ultimo Dpcm. In vigore una zona gialla "rafforzata" con il divieto di spostamento fra regioni per tutto il periodo. Zona arancione nel fine settimana: chiudono bar e ristoranti e rimane la deroga negli spostamenti fra i Comuni già prevista per le feste. Gli studenti delle superiori tornano in classe l’11

Advertising

RobertoBurioni : Il vaccino anti COVID-19 NON PUÒ PROTEGGERE PRIMA DI 14 GIORNI. È impossibile. Per questo, se una persona appena va… - SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - Primaonline : Dopo le discussioni sul Covid, gli esperti si compattano sul vaccino. Ecco cosa ne pensano 12 esperti @Rep_Science… - ConteRetweet : Iniziamo la giornata con questo CA-PO-LA-VO-RO Dada che vi fa pensare Gianni cosa avrebbe fatto con la banda di Tri… - checovenier : RT @MarcoCantamessa: È un problema culturale gravissimo, che illustra perfettamente cosa sia lo “Stato imprenditore” all’italiana e i danni… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cosa Coronavirus: ecco cosa si può fare oggi 4 gennaio, dagli spostamenti al turismo Il Sole 24 ORE Coronavirus, Costa: "Stiamo vedendo gli effetti di ciò che è successo nel periodo dell'8-10 dicembre"

"Si viaggia abbastanza bene con il numero delle vaccinazioni a Palermo". A dirlo è Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid di Palermo, intervistato stamattina da Buongiorno Regione Sicilia. "G ...

Covid19, dopo le feste resta la zona arancione, ecco le nuove regole

Aprono le scuole ma restano chiusi bar e ristoranti. Nella notte approvata una nuova stretta sulle misure e niente spostamenti fra regioni L'articolo Covid19, dopo le feste resta la zona arancione, ec ...

"Si viaggia abbastanza bene con il numero delle vaccinazioni a Palermo". A dirlo è Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid di Palermo, intervistato stamattina da Buongiorno Regione Sicilia. "G ...Aprono le scuole ma restano chiusi bar e ristoranti. Nella notte approvata una nuova stretta sulle misure e niente spostamenti fra regioni L'articolo Covid19, dopo le feste resta la zona arancione, ec ...