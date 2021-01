Covid, Cdm vara la nuova stretta: no a spostamenti tra Regioni fino al 15 gennaio, weekend zona arancione in tutta Italia (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge con le nuove misure anti-Covid che saranno in vigore dal 7 al 15 gennaio. Il weekend del 9-10 sarà in zona 'arancione' per tutta l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge con le nuove misure anti-che saranno in vigore dal 7 al 15. Ildel 9-10 sarà in' perl'...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cdm Covid, Cdm vara la nuova stretta: no a spostamenti tra Regioni fino al 15 gennaio, weekend zona arancione in tutta Italia TGCOM Nuovo decreto, le regole: Italia zona arancione nel weekend e stop a spostamenti tra regioni

Il Consiglio dei ministri, riunito ieri sera per decidere in merito alle misure anti-Covid da implementare alla scadenza del decreto Natale, ha ...

Nuovo decreto anti-Covid dal 7 al 15/1

05/01/2021 07:00: Nuovo decreto anti-Covid dal 7 al 15/1: 7.00 Nuovo decreto anti-Covid dal 7 al 15/1 Un nuovo decreto con misure anti-Covid in vigore dal 7 al 15 gennaio ha avuto ...

