Covid, all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo vaccinati i primi 150 operatori che non hanno contratto il virus (Di martedì 5 gennaio 2021) In questi mesi hanno dato un contributo insostituibile contro l’emergenza sanitaria che ha sconvolto la città e la provincia di Bergamo. I primi 150 operatori dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, simbolo della lotta al Covid-19 in tutto il mondo, sono stati vaccinati. Medici, infermieri, operatori sanitari, amministrativi e tecnici che non hanno contratto il virus. Sei infermieri ed un medico hanno gestito tutte le operazioni: le procedure di accettazione, il consenso informato, la diluizione delle dosi in loco, l’esecuzione delle iniezioni e la registrazione finale. Le vaccinazioni sono state effettuate nei locali del Punto prelievi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) In questi mesidato un contributo insostituibile contro l’emergenza sanitaria che ha sconvolto la città e la provincia di. I150dell’ospedaleXXIII di, simbolo della lotta al-19 in tutto il mondo, sono stati. Medici, infermieri,sanitari, amministrativi e tecnici che nonil. Sei infermieri ed un medicogestito tutte le operazioni: le procedure di accettazione, il consenso informato, la diluizione delle dosi in loco, l’esecuzione delle iniezioni e la registrazione finale. Le vaccinazioni sono state effettuate nei locali del Punto prelievi ...

