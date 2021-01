Covid, agli operatori delle ambulanze di Los Angeles chiesto di selezionare i pazienti (Di martedì 5 gennaio 2021) agli operatori delle ambulanze della contea di Los Angeles, in California, è stato chiesto di non trasportare in ospedale pazienti che hanno basse possibilità di sopravvivere. E' la direttiva delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 gennaio 2021)della contea di Los, in California, è statodi non trasportare in ospedaleche hanno basse possibilità di sopravvivere. E' la direttiva...

[CORONAVIRUS] Tra gli operatori delle case di riposo della provincia di Rovigo, solo il 65% ha acconsentito alla somministrazione del vaccino contro il Covid-19, adesione totale, invece, tra gli opera ...

Vaccini anti Covid, un nuovo portale per aggiornamenti in tempo reale

Il nuovo portale di Regione Toscana, per gli aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della campagna di vaccinazione anti Covid, sarà presentato giovedì prossimo, 7 gennaio, alle ore 13, in Sala Pe ...

