Covid, a operatori ambulanze Los Angeles chiesto di selezionare i malati: “In ospedale solo chi può salvarsi” (Di martedì 5 gennaio 2021) . Rischio 1000 morti al giorno Ai soccorritori delle ambulanze della contea di… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 5 gennaio 2021) . Rischio 1000 morti al giorno Ai soccorritori delledella contea di… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

nzingaretti : #vaccino anti #covid - questa sera nella @RegioneLazio somministrate il 62% delle dosi disponibili. Grazie a tutti… - MediasetTgcom24 : Covid, agli operatori delle ambulanze di Los Angeles chiesto di selezionare i pazienti #coronavirus… - RaiNews : #Covid19, boom di contagi in #Rsa #Sanremo: 86 ospiti su 130 e 20 operatori su 80 - bezzoneclaudio : RT @Alberto_Cirio: ++Proseguono a pieno ritmo le #vaccinazioni anti #Covid in Piemonte. Sono già più di 22 mila le persone vaccinate tra il… - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Ora Toti vuole importare infermieri dalla Tunisia (così la Boldrini dirà che non è razzista). Salgono a 86 su 130 i po… -