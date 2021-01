Covid: a Los Angeles le ambulanze devono selezionare i pazienti. "In ospedale solo chi ha bisogno" (Di martedì 5 gennaio 2021) Agli operatori delle ambulanze della contea di Los Angeles, in California , è stato chiesto di non trasportare in ospedale pazienti che hanno possibilità molto basse di sopravvivere. La direttiva arriva... Leggi su feedpress.me (Di martedì 5 gennaio 2021) Agli operatori delledella contea di Los, in California , è stato chiesto di non trasportare inche hanno possibilità molto basse di sopravvivere. La direttiva arriva...

fattoquotidiano : Covid, a Los Angeles le ambulanze non possono più trasportare pazienti con basse possibilità di sopravvivere - ValentinaInLA : Ai soccorritori della ambulanze, a Los Angeles, viene chiesto di usare l'ossigeno solo in casi urgenti e di non tra… - MediasetTgcom24 : Covid, agli operatori delle ambulanze di Los Angeles chiesto di selezionare i pazienti #coronavirus… - 2021Sospeso : @PieraBelfanti Hai letto questo Covid: Los Angeles, 'le ambulanze selezionino i pazienti' - mazzocchitti : RT @iuvinale_n: @mazzocchitti @repubblica Si si notizia purtroppo confermata da tutti i siti, anche Ansa. ?? -