Covid | 300 vaccinazioni al giorno al San Paolo di Milano | “Lavoriamo tutta la settimana | contiamo di chiudere entro fine gennaio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Al via leanti-per il personale dell’Ospedale Sandi, dopo il lancio della campagna con il Vax-Day di2020. Nel primodi somministrazione sono state effettuate 300agli operatori sanitari. “Abbiamo circa 2600 prenotazioni di nostri sanitari” spiega il direttore generale Matteo Stocco. “Abbiamo superato la soglia dell’82% di adesioni. In tre settimane concluderemo la prima somministrazione”. “Siamo tranquilli perché riusciremo a soddisfare il nostro fabbisogno. Abbiamo mezzi e personale adatto a raggiungere i nostri obiettivi, in linea con il piano regionale” aggiunge Nicola Vincenzo Orfeo, direttore sanitario di Asst Sane San Carlo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.