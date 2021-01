Covid, 191 mila vaccinati in Italia con 39,8% delle dosi disponibili (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 191.011 i vaccini anti Covid-19 somministrati finora in Italia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, alle 17,45 di oggi è stato somministrato il 39,8% delle dosi a disposizione. In particolare il vaccino è stato inoculato a 166.364 operatori sanitari, 14.864 personale non sanitario e a 9.783 ospiti di strutture residenziali. Con una predominanza di donne (155.662) sugli uomini (75.389). Guida la classifica delle regioni virtuose la Provincia autonoma di Trento (67,7%), seguita da Lazio (64,8%), Toscana (56%) e Veneto (55,6%). Fanalino di coda la Calabria (6%).Tra le regioni ben posizionate l'Abruzzo (44,5%), Basilicata (46,9), Campania (49%), Emilia Romagna (42,4%), Friuli Venezia Giulia (41,5%), Sicilia (41%), Piemonte (43,5%), Puglia (43,1%), Umbria (41,5%). A ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 191.011 i vaccini anti-19 somministrati finora in. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, alle 17,45 di oggi è stato somministrato il 39,8%a disposizione. In particolare il vaccino è stato inoculato a 166.364 operatori sanitari, 14.864 personale non sanitario e a 9.783 ospiti di strutture residenziali. Con una predominanza di donne (155.662) sugli uomini (75.389). Guida la classificaregioni virtuose la Provincia autonoma di Trento (67,7%), seguita da Lazio (64,8%), Toscana (56%) e Veneto (55,6%). Fanalino di coda la Calabria (6%).Tra le regioni ben posizionate l'Abruzzo (44,5%), Basilicata (46,9), Campania (49%), Emilia Romagna (42,4%), Friuli Venezia Giulia (41,5%), Sicilia (41%), Piemonte (43,5%), Puglia (43,1%), Umbria (41,5%). A ...

CorriereCitta : Covid, 191 mila vaccinati in Italia con 39,8% delle dosi disponibili - Italpress : Covid, 191 mila vaccinati in Italia con 39,8% delle dosi disponibili - ottopagine : 191.011 i vaccini anti Covid-19 somministrati finora in Italia - MaxsoMagazine : In Italia le vaccinazioni contro il Covid eseguite finora sono 191.011. Il dato è disponibile nel sito del governo,… - alexfornoni : RT @FabRavezzani: Da oggi @TelelombardiaTV darà costanti aggiornamenti sulle vaccinazioni. Situazione, ritardi, cause, anomalie. Senza scon… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 191 Covid, 191 mila vaccinati in Italia con 39,8% delle dosi disponibili Agenzia di stampa Italpress Italpress Covid, 191 mila vaccinati in Italia con 39,8% delle dosi disponibili

ROMA (ITALPRESS) – Sono 191.011 i vaccini anti Covid-19 somministrati finora in Italia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, alle 17,45 di oggi è stato somministrato il 39,8% delle dosi ...

COVID IN CANAVESE - Per la prima volta da settimane in aumento i positivi - I DATI COMUNE PER COMUNE

Dopo l'aggiornamento odierno, sono 1287 i casi covid positivi nel territorio seguito da Qc. 10 in più rispetto a ieri. E' la prima volta che viene segnalato dall'unità di crisi un aumento dei positivi ...

ROMA (ITALPRESS) – Sono 191.011 i vaccini anti Covid-19 somministrati finora in Italia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, alle 17,45 di oggi è stato somministrato il 39,8% delle dosi ...Dopo l'aggiornamento odierno, sono 1287 i casi covid positivi nel territorio seguito da Qc. 10 in più rispetto a ieri. E' la prima volta che viene segnalato dall'unità di crisi un aumento dei positivi ...