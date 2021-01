Covid-19, proposta della Ugl alla Regione per la cura dei pazienti post malattia. “Attivare ambulatori follow up per ogni provincia. Prolungare l’isolamento per i positivi dopo 21 giorni” (Di martedì 5 gennaio 2021) Attivare in tutta la Sicilia i cosiddetti “follow up” sanitari per la cura dei sintomi post Covid-19. La proposta arriva dalle federazioni regionali Ugl sanità e Ugl medici che auspicano un immediato intervento complessivo dell’Assessorato regionale della salute, per la presa in carico dei pazienti che, dopo aver contratto il Coronavirus, soffrono ancora disturbi. “Il ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di martedì 5 gennaio 2021)in tutta la Sicilia i cosiddetti “up” sanitari per ladei sintomi-19. Laarriva dalle federazioni regionali Ugl sanità e Ugl medici che auspicano un immediato intervento complessivo dell’Assessorato regionalesalute, per la presa in carico deiche,aver contratto il Coronavirus, soffrono ancora disturbi. “Il ... L'articolo UGL SICILIA.

fattoquotidiano : “Carmelì mi vuoi sposare?”: a Brindisi un infermiere scrive la proposta di matrimonio sulla tuta anti Covid - RaiNews : Il post è stato subito condiviso e la coppia è stata sommersa di messaggi di congratulazioni #coronavirus - UglSicilia : Covid-19, proposta della Ugl alla Regione per la cura dei pazienti post malattia. 'Attivare ambulatori follow up pe… - paolovarsi1 : Covid: proposta per una lettura dei decessi del 2020 - fabgilardoni : @michele_geraci Avrebbero fatto una proposta del genere se lo scopo fosse stato quello di sconfiggere il COVID-19.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid proposta Covid: proposta per un’interpretazione dei decessi del 2020 MilanoPost La Copenhagen fashion week avrà un format totalmente digitale

La kermesse andrà in scena dal 2 al 4 febbraio, ma a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia gli show fall-winter 2021 saranno online ...

NUOVO DECRETO COVID E DPCM/ Misure 7-15 gennaio: spostamenti e visite solo in Comune

Decreto legge Covid tra il 7 e il 15 gennaio, poi nuovo Dpcm: via libera Cdm alle nuove misure. Stop spostamenti tra Regioni, Rt e scuola: tutte le date ...

La kermesse andrà in scena dal 2 al 4 febbraio, ma a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia gli show fall-winter 2021 saranno online ...Decreto legge Covid tra il 7 e il 15 gennaio, poi nuovo Dpcm: via libera Cdm alle nuove misure. Stop spostamenti tra Regioni, Rt e scuola: tutte le date ...