Covid-19, in Italia 10.800 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di martedì 5 gennaio 2021) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute sono 77.993 i tamponi analizzati in tutta Italia, con altri 348 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 13,8%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 gennaio 2021) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute sono 77.993 i tamponi analizzati in tutta, con altri 348 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 13,8%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

Advertising

lucianonobili : Mentre l’Italia arranca nella somministrazione del vaccino anti #Covid, invece di mettersi a correre e… - petergomezblog : Vaccino Covid, Germania primo paese in Europa con quasi 240mila vaccinati. Poi Italia (85mila). Flop e polemiche in… - SkyTG24 : Covid, governo pensa a una nuova stretta: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei weekend - mazzanti_giu : RT @MediasetTgcom24: Covid, Cdm vara la nuova stretta: no a spostamenti tra Regioni fino al 15 gennaio, weekend zona arancione in tutta Ita… - Giornaleditalia : Covid Italia: cambiano i parametri, Speranza punta a chiudere tutto -