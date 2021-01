Covid: 178.939 persone vaccinate in Italia (Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - Sono 178.939 le persone finora vaccinate contro il Covid in Italia, 108.132 donne e 70.807 uomini. Il dato aggiornato è contenuto nel report online del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Hanno ricevuto il vaccino 140.324 operatori sanitari, 8.968 unità di personale non sanitario e 8.869 ospiti di Rsa. Leggi su agi (Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - Sono 178.939 le persone finoracontro ilin, 108.132 donne e 70.807 uomini. Il dato aggiornato è contenuto nel report online del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Hanno ricevuto il vaccino 140.324 operatori sanitari, 8.968 unità di personale non sanitario e 8.869 ospiti di Rsa.

Advertising

Agenzia_Italia : Covid: 178.939 persone vaccinate in Italia - discoradioIT : Sono 178.939 le persone finora vaccinate contro il #Covid in #Italia, 108.132 donne e 70.807 uomini. Dato aggiornat… - RobYJjuve : In Italia 178.939 persone vaccinate contro il Covid - SteAlbamonte : @nabu65 @F_Boccia Li ho letti sui quotidiani. Che brutta figura. Ignorante e disinformata. E chiacchierona. I dati… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 178 Covid: 178 medici coinvolti in 'Gsat' in Liguria Agenzia ANSA Covid, arriva nuova stretta del Governo dopo l'Epifania: scuole riaprono dall'11 gennaio, ecco tutte le misure

Roma - Nuove misure anti-Covid dal 7 al 15 gennaio mentre il weekend del 9 e 10 sarà 'arancione' per tutta l'Italia e negli altri giorni fascia 'gialla rafforzata'. Le scuole, invece, riaprono dall'11 ...

Nuovo decreto Covid, le regole fino al 15 gennaio

Facebook Shares Stop spostamenti tra le regioni, zona arancione il 9 e 10 gennaio con bar e ristoranti chiusi. E’ il quadro del nuovo decreto Covid che il Consiglio dei ministri ha approvato, con le n ...

Roma - Nuove misure anti-Covid dal 7 al 15 gennaio mentre il weekend del 9 e 10 sarà 'arancione' per tutta l'Italia e negli altri giorni fascia 'gialla rafforzata'. Le scuole, invece, riaprono dall'11 ...Facebook Shares Stop spostamenti tra le regioni, zona arancione il 9 e 10 gennaio con bar e ristoranti chiusi. E’ il quadro del nuovo decreto Covid che il Consiglio dei ministri ha approvato, con le n ...