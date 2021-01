Covid, 1.338 nuovi positivi in Lombardia A Bergamo 22 casi. Oltre 12 mila i tamponi (Di martedì 5 gennaio 2021) I dati regionali del 5 gennaio nel bollettino della Regione. Il rapporto positivi/tamponi è del 10,4%. I guariti/dimessi sono 1.646. Le vittime 62. Ricoveri: terapie intensive in calo, aumento negli altri reparti. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 5 gennaio 2021) I dati regionali del 5 gennaio nel bollettino della Regione. Il rapportoè del 10,4%. I guariti/dimessi sono 1.646. Le vittime 62. Ricoveri: terapie intensive in calo, aumento negli altri reparti.

Sono 15 i nuovi contagi da Covid in provincia di Cremona per un numero di tamponi di 12,790. L’indice di contagio è stabile al 10,4%. 1.338 i casi in Lombardia, ...

Aumentano i contagi, raddoppiano morti: 15.378 nuovi casi e 649 vittime

Sono 15.378 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 649 i decessi nelle 24 ultime ore. Dati in aumento rispetto a ieri quando i positivi erano stati 10.800 e le vittime 348 a fronte però di un numero ...

