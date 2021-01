"Costretta a sedersi". Entra in ricevitoria e vince una cifra pazzesca: Gratta e Vinci, in Italia il caso senza precedenti (Di martedì 5 gennaio 2021) 2 milioni di euro per nonna e nipote. Questa la Vincita clamorosa grazie al Gratta e Vinci "Triplo colpo". È accaduto ieri mattina, 5 gennaio, alla ricevitoria Gai di Torre di Pordenone. "Hanno giocato dieci euro - racconta la titolare Sabrina Tonello a Leggo - hanno preso il tagliando e sono andate a Grattarlo fuori, visto che i clienti non si possono intrattenere all'interno. Dopo qualche minuto le ho viste riEntrare con un'espressione a metà tra lo stupefatto e l'impaurito. Ho passato il Gratta e Vinci a terminale e mi ha confermato la Vincita da due milioni, invitando l'acquirente a rivolgersi in banca". Una somma che ha lasciato le due senza parole. "Alla nonna tremavano le gambe, le abbiamo detto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) 2 milioni di euro per nonna e nipote. Questa lata clamorosa grazie al"Triplo colpo". È accaduto ieri mattina, 5 gennaio, allaGai di Torre di Pordenone. "Hanno giocato dieci euro - racconta la titolare Sabrina Tonello a Leggo - hanno preso il tagliando e sono andate arlo fuori, visto che i clienti non si possono intrattenere all'interno. Dopo qualche minuto le ho viste rire con un'espressione a metà tra lo stupefatto e l'impaurito. Ho passato ila terminale e mi ha confermato lata da due milioni, invitando l'acquirente a rivolgersi in banca". Una somma che ha lasciato le dueparole. "Alla nonna tremavano le gambe, le abbiamo detto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Costretta sedersi Gratta e Vinci, nonna entra in ricevitoria e vince una cifra pazzesca: "Costretta a sedersi", in Italia il caso senza precedenti Liberoquotidiano.it Conte sul governo: «Pronto a rafforzare la mia squadra. Sì a un rimpasto, no ad altre operazioni»

Non è escluso lo scenario di una crisi di governo. Ma sarebbe «pilotata» per evitare rischi. A Renzi, leader di Iv, non basta un ritocco: vuole costringere il premier a salire al Quirinale ...

Poste, dieci mesi di disagi Ma tornerà l’orario pieno

Lo sportello era stato ridotto per la pandemia, costringendo le persone alle file in strada, sotto il sole d’estate e al freddo e alla pioggia d’inverno ...

