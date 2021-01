“Cosa succede dal 7 al 15 gennaio”. Covid, altre misure del governo: il nuovo decreto firmato stanotte (Di martedì 5 gennaio 2021) Purtroppo l’Italia torna a parlare di zone, restrizioni e colori. Come sappiamo, sarà zona arancione il 9-10 gennaio, no agli spostamenti fra Regioni fino alla metà del mese. Arrivato in nottata il via libera del Cdm al nuovo decreto con le misure anti Covid valide fino al 15 gennaio e, con lui, la decisione sulla data di riapertura delle scuola, che slitta di qualche giorno. Deciso quindi dal governo lo stop allo spostamento tra Regioni fino al 15 gennaio e prevista la zona arancione in tutta Italia per il weekend del 9 e 10 gennaio, con bar e ristoranti chiusi. Il provvedimento, varato dall’esecutivo dopo circa tre ore di riunione, prevede inoltre l’inasprimento delle soglie che faranno scattare misure più ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Purtroppo l’Italia torna a parlare di zone, restrizioni e colori. Come sappiamo, sarà zona arancione il 9-10, no agli spostamenti fra Regioni fino alla metà del mese. Arrivato in nottata il via libera del Cdm alcon leantivalide fino al 15e, con lui, la decisione sulla data di riapertura delle scuola, che slitta di qualche giorno. Deciso quindi dallo stop allo spostamento tra Regioni fino al 15e prevista la zona arancione in tutta Italia per il weekend del 9 e 10, con bar e ristoranti chiusi. Il provvedimento, varato dall’esecutivo dopo circa tre ore di riunione, prevede inoltre l’inasprimento delle soglie che faranno scattarepiù ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Nuove misure Covid e scuola: cosa succede dal 7 gennaio Adnkronos Rientro in classe l’11 gennaio, ultimo braccio di ferro sulle zone arancioni. Potranno riaprire le scuole superiori?

Dpcm, zona rossa oggi e domani poi l'Italia diventa gialla per 48 ore: cosa cambia per spostamenti, visite e ristoranti

Un ultimo passaggio in zona rossa (5-6), poi due giorni in zona gialla (7-8) e infine 48 ore da arancioni (9-10). Si annuncia quantomeno movimentata la settimana "della ripresa" per ...

